انخفاض سعر كيلو البصل في الإسكندرية.. «اعرف وصل كام» 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، توفير سلعة البصل بفروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التي يباع بها الخضر والفاكهة، ومنها البصل، للمواطنين بسعر 18 جنيها للكيلو.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، إن توفير سلعة البصل بهذا السعر المخفض سيعود بالنفع على المواطنين، إذ يتوافر في كافة فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية على مستوى المدينة الساحلية.

انخفاض سعر البصل في الإسكندرية

وأضاف «القلش» لـ«الوطن»، أن ذلك التخفيض سيؤثر على السوق الخارجية التي سينخفض فيها سعر البصل بهذا السعر حتى لا ينصرف المواطنين عن الشراء منهم، مؤكدًا أن مديرية التموين تكثف مجهوداتها الرقابية في متابعة توافر السلع في الأسواق ومعاقبة المخالفين عن طريق الحملات التموينية المنتشرة بأنحاء المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذا لمبادرة دولة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية، وتحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.