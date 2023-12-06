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سعر البصل في سوق العبور اليوم.. استقرار ملحوظ

كتب:

رحاب عبدالراضي
11:09 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
سعر البصل

سعر البصل

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء، والتي شهدت استقرار ملحوظا في الأسواق، منها البصل، والذي تراوح سعره ما بين 13 إلى 22 جنيها، وجاءت الأسعار كالتالي: 

أسعار الخضروات في سوق العبور 

سجل البصل الأخصر في سوق العبور نحو 8 جنيهات.

تراوح سعر الطماطم من 4 إلى سعر 7.5 جنيه.

البطاطس من سعر 9 إلى سعر 15 جنيها.

كوسة من سعر 10 إلى سعر 14 جنيها.

فاصوليا من سعر  5 إلى سعر 8 جنيهات.

باذناجان أبيض من سعر 2.5 إلى  7.5 جنيه.

باذنجان بلدي من سعر 3.5 إلى 4.5 جنيه.

فلفل رومي بلدي من سعر 4.5 إلى 8 جنيهات.

فلفل ألوان من سعر  18 إلى  26 جنيهت.

ملوخية من سعر 9 إلى 11 جنيهت.

خيار صوب من سعر 9 إلى  15 جنيهت.

خيار بلدي من سعر 9 إلى 10 جنيها.

تراوح سعر البامية في سوق العبور بين 35 إلى  45 جنيها.

السبانخ من سعر  8 إلى  10 جنيها.

البطاطا من سعر 3.5 إلى 5.5 جنيه.

الثوم من سعر  40 إلى 70 جنيها.

 

 

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