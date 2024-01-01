تخفيض أسعار الحلويات في الإسكندرية 10%.. اعرف الأماكن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار الحلويات في الإسكندرية 10% في عدد من فروع الحلويات تزامنا مع أعياد رأس السنة «الكريسماس» وعيد الميلاد المجيد إذ يكثر الطلبات على تلك الحلويات في الوقت الراهن.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المديرية و سلسلتين شهيرتين لتصنيع و بيع الحلويات.

أماكن بيع حلويات العيد المخفضة بالإسكندرية

وبحسب بيان تموين الإسكندرية اليوم، فإن الحلويات المخفضة بنسبة 10% يتم طرحها عبر 20 فرع لكلا السلستين الشهيرتين وهم كالتالي:

- 8 فروع حلواني مارفيل.

- 12 فرع حلوانى شهد الملكة.

سبب تخفيض أسعار الحلويات في الإسكندرية

وارجعت المديرية، إلى أن سبب تخفيض أسعار الحلويات بتلك السلاسل الشهيرة نتيجة التصريح بإمدادها بسكر بسعر مخفض 25500 جنيه للطن أي بسعر 25.50 جنيه للكجم نظيرا إجراء تخفيضات على جميع المنتجات المباعة للمواطنين بنسبة تخفيض 10%، مشيرة إلى أن المبادرة تستمر لمدة شهر على أن تدرس نتائجها وتقيم مدى إمكانية استمرارها.