قرار مهم من «التموين» بشأن أسعار السلع لشهر يناير 2024

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية لجميع أصحاب البطاقات عن شهر يناير المقبل، وفقا لحصص البطاقات التي يتم تحديدها بعدد الأفراد المدرجين عليها.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024، ستكون هي نفسها أسعار الأشهر الماضية، التي تم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية، دون اتخاذ أي إجراء بتحريك أو رفع أي سلعة، مما يعني ثبات جميع الأسعار وخاصة السلع الأساسية «الزيت والسكر والأرز».

حصة بطاقة التموين من السلع

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023، كما هي؛ إذ بدأ صرف المقررات الخاصة بالشهر الجديد، منذ الساعة التاسعة صباحا لأصحاب بطاقات التموين، من منافذ البقالين على مستوى الجمهورية، بحصة ونصيب الفرد من السلع المحددة رسميا من الوزارة.

وتحدد وزارة التموين حصة الفرد من السلع التموينية كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته، وبحد أقصى 6 كيلوجرامات على البطاقة.

- صرف سلع أخرى من قائمة السلع التموينية بباقي حصة الفرد من الدعم التمويني المخصص للبطاقة، والتي تًمنح 50 جنيها لكل فرد على البطاقة حتى الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس.

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

15- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.