11 إجراء من محافظة القاهرة لمواجهة التلاعب في أسعار السلع.. تعرف عليها

أكدت محافظة القاهرة، اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط الأسعار والحد من أي تلاعب والتنسيق المستمر مع رؤساء الأحياء والجهات المختصة من مديريات التموين والصحة والطب البيطري وغيرها من أجل تكثيف متابعة الأسواق والمحلات بشكل مستمر لضبط الأسعار والحد من أي موجات تلاعب بالأسعار والتأكد من توفير السلع.

وأشارت المحافظة في تقريرها على إجراءات ضبط الأسعار وجودة السلع وتطبيق توجيهات رئيس الوزراء بشأن الأسعار الأساسية ومن الإجراءات ما يلي:

- تكثيف الجولات والحملات على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر السلع

سلع استراتيجية

- التركيز على السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين ومنها السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن والعمل على توفيرها بسعر مناسب.

- التنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أي تلاعب بالأسعار.

الغش التجاري

- اتخاذ إجراء ضد الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار.

- منع أي محاولات احتكار السلع الأساسية.

- تفعيل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية بشكل مستمر.

- العمل على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

- التوسع في إقامة المنافذ للسلع وتوفير كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

- إلزام المحلات بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح أمام الرواد والمواطنين.

- متابعة صلاحية وجودة السلع بشكل مستمر.

- تكثيف حملات التموين للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة وضبط منظومة الأسعار.