6 مستندات مطلوبة للحصول على رخصة محل.. تعرف عليها

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة محل.وينظم القانون أوضاع المحال، ويحدد الأنشطة والخدمات الخاصة بها، تيسيرًا على المواطنين، ولوضع الضوابط التي تقنن أوضاعها.

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على 6 مستندات مطلوبة للحصول على رخصة محل، وهى كالتالي:

- تقديم صورة البطاقة الشخصية.

- صورة البطاقة الضريبية.

- تقديم جواز السفر.

- تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.

- تقديم بيانات ومعلومات الخاصة بالمحل، مثل نوع المحل، عنوان أو مكان المحل، اسم المحل، مع إرفاق رسم كروكي للمحل.

- تقديم صورة من عقد الإيجار مكتوبًا به سند الملكية أو التاريخ، وعنوان الوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة داخل العقار.

قانون المحال العامة

ويحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:

- المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.

- المحال التي تقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.

- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.

- أرض فضاء أو في العائمات.

- أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.