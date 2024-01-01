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«القاهرة الإخبارية»: تصاعد وتيرة الاشتباكات على الحدود الجنوبية اللبنانية

كتب:

منتصر سليمان
03:53 م | الإثنين 01 يناير 2024
لبنان

لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، إن هناك اشتباكات وتوترات متصاعدة على الحدود الجنوبية اللبنانية، والتي لا تزال مستمرة على مدار الساعات الماضية بوتيرة أقل من الأيام السابقة، وحتى صباح اليوم.

قصف إسرائيلي مكثف

وأضاف أن حزب الله نفذ أمس وحتى صباح اليوم 3 عمليات من قطاعات ثلاثة بالجنوب اللبناني، تجاه أهداف للجيش الإسرائيلي على طول الحدود، وهناك قصف إسرائيلي مكثف على مدار الساعات القليلة الماضية منذ الصباح، وحتى الآن على بلدات في القطاعين الأوسط والشرقي من الحدود الجنوبية، والتي نفذ منها عملية باتجاه المستعمرة المطلة على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 55 بلدة تضررت بسبب هذه العمليات، وهو عدد الإصابات الأكثر منذ عام 2006.

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