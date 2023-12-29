سر ضياع ثروة وليد توفيق في لبنان.. «الأزمة كشفت له معادن أصدقائه»

أسرار وتفاصيل كشف عنها الفنان اللبناني وليد توفيق، حول ضياع ثروته في لبنان ، فوفقًا لتصريحاته التليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، كان يضع ثروته هو وزوجته وأصدقاؤه في البنوك اللبنانية لثقتهم بها؛ حتى تغير الحال بشكل مفاجئ نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بلاده، بما تسبب في ضياع ثرواتهم جميعًا.

ضياع ثروة وليد توفيق في لبنان

بلهجة حزينة، واصل وليد توفيق حديثه بأن بيروت كانت تٌلقب بسويسرا الشرق وكان يضرب بها المثل في المعاملات البنكية إلى أن طرأت الأزمة الاقتصادية التي جعلت لبنان تمر بمأساة كبيرة، من خلال انقطاع المياه وانقطاع الكهرباء وضياع ثروة الكثير من أهل لبنان، حتى أصبح غير قادر على الحصول على أكثر من 400 دولار شهريًا من البنك.

حزنه للغياب عن مصر عامين

تلك الأزمة المالية التي تعرض لها الفنان وليد توفيق وأسرته كشفت عن حقيقة الكثير ممن حوله، إذ فاجأه البعض ممن يمتكلون الثروات بالاختفاء وعدم الرد على مكالماته التليفونية، في حين وقف بجانبه أشخاص آخرين، حسب تعبيره: «ناس عادية طلعوا جدعين ووفقوا جنبي.. الحمد لله إن مصر بخير رغم ظروفها ربنا يديم البلد دي»، وعبر خلال لقائه عن حزنه الشديد وضيقه عندما اضطر إلى الغياب عن مصر حوالي عامين خلال أزمة كورونا.

وليد توفيق من أهم المطربين في جيله، وتعاون مع كبار الملحنين مثل ملحم بركات بليغ حمدي وملحم بركات، وقد لاقت أغانيه انتشارًا واسعًا في العالم العربي ولقب بالنجم العربي، وامتاز بموهبته المميزة في التلحين بجانب الغنا، ومن أشهر أغانيه: أبوكي مين يا صبية، بهية، تيجي نقسم القمر، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبه، متعود عالسهر.