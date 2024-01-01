«ليكن نور».. معرض أثري بمتحف الحضارة يروي روائع الفن القبطي

افتتح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، اليوم، معرضًا أثريًا مؤقتًا بقاعة النسيج المصري بالمتحف، تحت عنوان «ليكن نور - لمحات من الفنون المسيحية في مصر»، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة.

ويضم المعرض مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف التي تروي روائع الفن القبطي المبكر، ومنها الأيقونات القبطية التي تم تنفيذها بأساليب فنية مختلفة، وعدد من المخطوطات المكتوبة باللغتين القبطية والعربية من بداية العصر الإسلامي، بالإضافة إلى نماذج للفنون القبطية من مشغولات معدنية وخشبية، ونماذج من فن الصناعات الخزفية والفخار التي كانت تستخدم في الأديرة والكنائس وكذلك في طقوس الخدمة الكنسية في مصر.

تعريف الجمهور بأشكال الفن القبطي

وأوضح الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على الأعياد والمناسبات التراثية والثقافية الهامة، وتعريف الجمهور بأشكال الفن القبطي، وذلك تأكيداً على دور الفن في تعزيز روح التسامح بين الشعوب ودعم التقارب بين الثقافات.

وعلى هامش افتتاح المعرض، نظم القسم التعليمي بالمتحف عدداً من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية، والتي تتضمن ورشة فن طي الورق «الأورجامي»، لتعليم تنفيذ كروت المعايدة بشكل شجرة عيد الميلاد مصحوبة بكتابة الأسماء اليونانية القديمة، ومجموعة من الزينة بخامة الورق لرموز الاحتفال بالعام الجديد، بالإضافة إلى ورشة فنية لإعادة استخدام الخشب القديم بعمل لوحة فنية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المتحف على تقديم أنشطة وفعاليات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، وتسهم في نشر الوعي الأثري والثقافي لدى الجمهور.