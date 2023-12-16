متحف الحضارة يطلب التعاقد مع مرشدين سياحيين باللغتين العربية والإنجليزية

قال حسام نجم عضو لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين والقائم بأعمال وكيل النقابة، إن النقابة بالتعاون مع المتحف المصري للحضارة بالفسطاط، أعلنت حاجتها للتعاقد مع مرشدين سياحيين للقيام بالشرح باللغتين العربية والإنجليزية، للعمل بالمتحف بنظام التناوب الأسبوعي، على أن يكون متحف الحضارة مختصا بحجز المرشد «أون لاين» قبل زيارة الوفود بـ48 ساعة.

التقديم للوظائف بداية من الغد

أضاف «نجم» خلال منشور على الصفحة الرسمية لنقابة المرشدين السياحيين على «فيس بوك»، أنه على الراغبين في التسجيل للحصول على تلك الوظيفة بمتحف الحضارة، ملء الاستمارة، بمقر النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بداية من غد الأحد 17 ديسمبر، وحتى الثلاثاء المقبل».

دورة الاستراتيجية والأمن القومي

وفي سياق مختلف، أعلن سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، تنظيم «دورة الاستراتيجية والأمن القومي، في جامعة النيل الأهلية بمدينة الشيخ زايد، للمرشدين السياحيين المقيدين بالنقابة.