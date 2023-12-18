«السياحة»: متحف الحضارة حقق أعلى إيراد في تاريخه الشهر الماضي

ترأس مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

وقدم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عرضا تقديميا موجزا عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به خلال الشهر الماضي، إذ أشار إلى أن المتحف حقق خلال الشهر الماضي أعلى إيراد في تاريخه، كما حقق زيادة في أعداد الزائرين وخاصة من الأجانب ليصبح بذلك سادس أعلى شهر في هذه المعدلات وهو ما يعكس النمو الذي تشهده حركة السياحة الوافدة إلى مصر، منوها بأنه في نهاية 2023 يشهد المتحف زيادة فيما حققه المتحف خلال عامي 2021 و2022.

ومن جانبه، ثمن وزير السياحة والاثار كافة الجهود المبذولة من قيادات وفريق عمل وكافة العاملين بالمتحف والتي أثمرت عن ما شهده المتحف من طفرة وتطور مستمر وتعكس ما حققه المتحف من إيرادات خلال الشهور السابقة.

أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية

وأطلع الدكتور أحمد غنيم، أعضاء المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي من بينها الحفل الفني الموسيقي الذي تم تنظيمه تحت عنوان الهوية المصرية، بالتعاون مع مجموعة صادكو، والحفل الموسيقي للموسيقار وعازف البيانو المصري العالمي رمزى يسي، وتنظيم مؤتمر صحفي للاعلان عن افتتاح المعرض الأثري المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة» بمحطته الرابعة بمدينة سيدني بأستراليا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه تم تنظيم عدد من المعارض منها المعرض المؤقت الذي نظم بعنوان سلاسل المجد العسكرية المصرية عبر التاريخ؛ احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ومعرض أثري مؤقت بعنوان «إبداع.. روائع من الفن الإسلامي» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي، إلى جانب حفل إطلاق كتاب «الأزياء المصرية.. التراث المفقود» لـ شهيرة محرز الباحثة في مجال التراث والأزياء التقليدية.

وأشار إلى تنظيم المتحف لمجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية في إطار حرص المتحف على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.

وجرى خلال الاجتماع إحاطة المجلس بإعداد واعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف وجداول الوظائف الخاصة بهيئة المتحف بعد أن تم اعتماد الهيكل من المجلس الموقر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.

مناقشة الموازنة التقديرية

وجرى أيضا عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/ 2025، وتوقعات الفترة القادمة، وبالمقارنة بالفعلي الذي تحقق للعام المالي 2023/ 2024 في ضوء ما شهدته الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام الحالي.