متحف الحضارة ينظم ورشة عمل عن «فن الأوريجامي» الياباني السبت

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية ورشة عمل يوم السبت المقبل تتناول أحد الفنون الإبداعية من اليابان، والتي تعتمد في تقنيتها أسلوب طي الورق على هيئة أشكال مختلفة وزخارف جميلة، أو ما يعرف بـ«فن الأوريجامي».

الورشة ستتناول فن الأوريجامي وطي الورق

وأضاف متحف الحضارة في بيان صحفي أن الورشة ستتناول فن الأوريجامي وطي الورق والتي تمتزج معها الأشكال الهندسية الإسلامية ، لافتا إلى أن ممارسة الطفل لفن الأوريجامي يقوي مهاراته الشخصية كالملاحظة، والتحليل، والوصف، كما ينمي لديه حس الابتكار، وقدرته على تطوير وصياغة الأفكار.

وأوضح المتحف أن حضور الورشة الفنية سيكون بالمجان ، لافتا إلى أن الدخول المجاني للمتحف لا يشمل دخول قاعات العرض، موضحا أن المشاركين في الورشة سيكون الأطفال أصدقاء المتحف والذي تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلي 14 سنة.

وفي سياق آخر افتتحت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي والمهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصري، معرضًا فنيًا بعنوان “توثيق التراث لأفلام الرسوم المتحركة المصرية" للفنانة التشكيلة دميانة عياد مسعود، تنظمه الفنانة دميانة عياد مسعود، ويضم المعرض 14 لوحة فنية ويشترك بالمعرض 14 فنان تشكيلي.

وأكد المعرض القبطي أن إقامة المعرض الذي يستمر حتى يوم 25 نوفمبر 2023، تأتي على هامش احتفال المتحف باليوم العالمي للطفل يهدف المعرض لتوثيق أفلام الكرتون المصرية لجذب الأطفال لها، واستبعاد الأفلام الكرتون الأجنبية الدخيلة على المجتمع المصري والتي تبث بعض الأفكار لا تتماشي مع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا.