تراجع أسعار تقاوى البطاطس في المحافظات.. «رشيدة» بـ42 ألف جنيه للطن

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، عن تراجع أسعار تقاوي البطاطس في المحافظات، والتي تختلف حسب كل نوع وصنف تقاوي.

أسعار تقاوي البطاطس في محافظات مصر

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار تقاوي طن البطاطس قبل زراعة العروة الشتوية، تأتي على النحو التالي:

- صنف كارا 47 ألف جنيه.

- صنف سبونتا 44 ألف جنيه.

- صنف سفيرا 47 ألف جنيه.

- صنف سافينا 45 ألف جنيه.

- صنف رشيدة 42 ألف جنيه.

- صنف برديس 38 ألف جنيه.

- صنف بانيميرا 46 ألف جنيه.

- صنف مونديال 50 ألف جنيه.

- صنف هيرميس 50 ألف و500 جنيه.

- صنف فريدة 46 ألف جنيه.

- صنف دايمونت 51 ألف جنيه.

- صنف تشالنجر 52 ألف جنيه.

- صنف أليسون 41 ألف جنيه.

دورة زراعة البطاطس

أكد الدكتور أيمن عبد الدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية والخضر، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أصناف البطاطس التي تزرع وتكون مبكرة النضج في فصل الشتاء وتستغرق دورتها 100 يوم، كما تستغرق دورة الأصناف متوسطة النضج البطاطس حتي الحصاد 105 أيام، وتستغرق الأصناف متوسطة النضج والتأخير حتى الحصاد 115 يومًا، أما الأصناف المتأخرة وتستغرق دورتها حتي الحصاد 120 يومًا.