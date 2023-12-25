«الغرفة التجارية»: انخفاض أسعار عدّة سلع.. بينها البطاطس والطماطم والبصل

قال حاتم نجيب، نائب رئيس تحرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إنّ أسعار البصل بدأت في الاستقرار بعد انتشار بصل العروة الجديد، لافتا إلى أنّ الحكومة اتخذت قرارا في الفترة الماضية بوقف تصدير البصل بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير.

انخفاض أسعار العديد من السلع

وأضاف نائب رئيس تحرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنّ العديد من السلع الغذائية انخفضت بشكل ملحوظ، ومنها البطاطس والطماطم والبصل.

انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية

وتابع نائب رئيس تحرير شعبة الخضروات والفاكهة، أنّ الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار الاستراتيجية، خاصة بعد تدخل الحكومة والتعامل مع جشع الوسطاء، الذين تسببوا في أزمة ارتفاع الأسعار.