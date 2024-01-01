وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير شركة الحرير الصناعي

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، التي تعمل فى إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي، الذي يتم استيراده من الخارج وأهمية المنتج للصناعة، علما بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأنه لا يوجد مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط.

إعادة تشغيل خطوط الإنتاج

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة في توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئي للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.

وأجرى جولة موسعة داخل الشركة، تفقد خلالها الأقسام والوحدات الإنتاجية، تمهيدا لإعادة التشغيل وشملت الجولة مصنع خيوط وألياف البوليستر، وخط إنتاج الشعيرات الصوفية، الذي سيجري تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.

وأكد عصمت، أن إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة للدولة، لدعم الصناعة وتوطينها، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.

أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة

أوضح الوزير أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة، موجها بالإسراع فى الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة واتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.

جدير بالذكر، أن شركة مصر للحرير الصناعي في عام 1946، وتعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.