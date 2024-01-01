عبدالفتاح مصطفى: «دراسة واقتصاد» برنامج يقدم المعلومة بشكل بسيط على راديو 9090

قدم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، أولى حلقات برنامجه الجديد «دراسة واقتصاد»، قائلا إن البرنامج هو الأول من نوعه على الراديو 9090، موضحا أن البرنامج يقدم المعلومة الاقتصادية بشكل بسيط، ويبين للمستمع طرق الاستثمار المختلفة.

إنجازات الدولة من الناحية الاقتصادية في كل القطاعات

وأوضح أن البرنامج يسلط الضوء على إنجازات الدولة من الناحية الاقتصادية في كل القطاعات، بالإضافة للحصاد الاقتصادي لعام 2023 وفرص الاستثمار الواعدة للمواطن العادي.

ونوه بأن قطاع الصناعة المصرية حقق استثمارات تعدت الأربعة مليارات دولار.

وانطلقت اليوم أولى حلقات برنامج «دراسة واقتصاد» ضمن الخريطة الجديدة للراديو 9090 لعام 2024 يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى كل يوم اثنين من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهرًا.

ويُركز البرنامج على الاقتصاد الشامل، ويتناول مُختلف جوانبه، من بينها البنوك والعقارات والبورصة.

ويقدم البرنامج تغطية شاملة لأخبار الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تحليل الأحداث الاقتصادية وتقديم التوقعات المستقبلية.