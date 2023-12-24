خريطة 2024.. «إيه المشكلة» برنامج شبابي للإعلامية مي إيهاب على «الراديو 9090»

خصص «راديو 9090»، برئاسة الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، برنامجا لمناقشة القضايا الشبابية المتنوعة في العام الميلادي الجديد 2024، وذلك ضمن أكبر خريطة برامجية في تاريخ المحطة، التي تضم برامج متنوعة بشكل مختلف، بمشاركة نخبة من النجوم.

ويُقدم البرنامج الإعلامية الشابة مي إيهاب، تحت مُسمى «إيه المشكلة»، لمدة ساعة كل يوم جمعة، اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة، إذ يستهدف الفئة الشبابية بالدرجة الأولى، مع طرح موضوعات تناسب مختلف الفئات المجتمعية، وذلك بحسب الخريطة البرامجية الجديدة للمحطة، التي أعلنها الإعلامي عبد الفتاح مصطفى.

وتسعى الإعلامية مي إيهاب، لأن يكون برنامجها قريبا لقلب كل شاب وشابة، نظرًا لتناوله موضوعات تمس حياتهم عن قرب، وتتناول مختلف القضايا الشبابية المؤثرة في مستقبلهم، وذلك عبر الاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة القضايا الشبابية المختلفة، وكذلك سيفتح البرنامج أبوابه لنقاشات مع المستمعين للراديو 9090 من مختلف مناطق الجمهورية، للتوصل إلى أنسب الحلول والنصائح للشباب في الموضوعات المختلفة التي سيناقشها البرنامج.

وتضم الخريطة البرامجية الجديدة للراديو 9090، برنامجا للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، تحت مُسمى «زي ما بقولك كده»، من الأحد إلى الخميس، وبرنامج «دراسة واقتصاد» للإعلامي عبد الفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، وبرنامج «صباحك ومطرحك» للإعلامي أحمد يونس، وبرنامج «كورة في الـ90» للإعلامي إبراهيم عبد الجواد، وغيرها من البرامج التي تلبي اهتمام مختلف الشرائح المجتمعية في مصر.