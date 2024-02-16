أماكن خروج في إسكندرية.. 8 معالم تاريخية وثقافية لا تفوتك زيارتها

الإسكندرية من أجمل المدن المصرية، وأكثرها تنوعًا واحتواءً لأماكن الخروج والترفيه، فهي تضم عديد من المواقع الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية، ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، لذا نوضح لكم مجموعة أماكن خروج في الإسكندرية.

أماكن الخروج في إسكندرية

من أهم أماكن الخروج بمحافظة الإسكندرية، قلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية، وحدائق المنتزه، وكورنيش الإسكندرية، وسوق العطارين، وعديد من الأماكن الأخرى.

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية من أكبر المكتبات في العالم، وتضم مخطوطات عديدة وكتب نادرة، كما تضم كثير من المرافق الثقافية والتعليمية والترفيهية، وبذلك يُمكنك زيارة مكتبة الإسكندرية للاستمتاع بجولة في أروقتها، والتعرف على تاريخها العريق، وزيارة المتحف البحري، أو مشاهدة فيلما في مسرح مكتبة الإسكندرية.

قلعة قايتباي

قلعة قايتباي من أهم المعالم الأثرية في المدينة، وتقع على رأس شبه جزيرة منارة الإسكندرية، وتتميز بإطلالتها الرائعة على البحر المتوسط، وعند زيارة قلعة قايتباي، يمكنك التجول داخل أسوارها، والتعرف على تاريخها العريق، وتستطيع مشاهدة عروض الصوت والضوء التي يُقام في القلعة خلال المساء.

قصر كليوباترا

قصر غارق يقع في خليج أبو قير، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من مدينة الإسكندرية، يُعتقد أن القصر يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وكان موطنًا للملكة كليوباترا السابعة، آخر ملوك مصر البطلمية.

يعود تاريخ اكتشاف قصر كليوباترا إلى عام 1992، عندما كان فريق من علماء الآثار الفرنسيين يقومون بأعمال مسح قاع البحر في خليج أبو قير، وقد عثر الفريق على بقايا القصر، بما في ذلك الأعمدة والجدران والأرضيات المزخرفة، ويُعتقد أن القصر كان عبارة عن مجمع كبير يضم عديد من المباني، بما في ذلك قصور وحمامات ومسرح، وكان محاطًا بحدائق جميلة، ويطل على البحر المتوسط.

حدائق المنتزه

حدائق المنتزه من أكبر الحدائق في مصر، وتضم عديد من المعالم الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية، ويُمكنك الاستمتاع بجولة في حدائق المنتزه، والتعرف على معالمها الأثرية، أو السباحة في أحد شواطئها، أو تناول الطعام في أحد مطاعمها.

قصر رأس التين

قصر رأس التين من أهم المعالم الأثرية في المدينة، ويُعرف باسم «درة القصور الملكية في البلاد»، وقد أمر محمد علي باشا ببناء القصر عام 1834، وكان مقرًا صيفيًا له ولخلفائه، ويتكون القصر من مبنى رئيسي يضم عدة قاعات وغرف، بالإضافة إلى حدائق واسعة، وقد تم بناؤه على الطراز الأوروبي، ويتميز بواجهته الفخمة، وأعمدته الرخامية، وزخرفته الرائعة.

كورنيش الإسكندرية

يمتد كورنيش الإسكندرية لمسافة حوالي 21 كيلومترًا، ويُعد وجهة مثالية للتنزه والمشي والجري وركوب الدراجات، كما يضم كثير من المطاعم والمقاهي والشواطئ، لذا يُمكنك الاستمتاع بإطلالة ساحرة على البحر المتوسط، وممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجات، أو تناول الطعام في أحد المطاعم والمقاهي المطلة على الكورنيش.

سوق العطارين

سوق العطارين من أقدم الأسواق في المدينة، ويضم كثير من المحلات التجارية التي تبيع العطور والبهارات والتوابل، ويُمكنك زيارة سوق العطارين للاستمتاع بجولة في أروقته، والتعرف على تاريخه العريق، وشراء بعض العطور والبهارات والتوابل.

متحف الإسكندرية القومي

يحتوي متحف الإسكندرية على ما يزيد عن 1800 قطعة أثرية تمثل معظم العصور التي مرت على المدينة، التي تأسست عام 332 ق.م، ومبنى المتحف عبارة عن قصر سابق لأحد تجار الأخشاب الأثرياء في المدينة وهو أسعد باسيلي، الذي قام بإنشائه على طراز المعمار الإيطالي.

ِبيع القصر عام 1954 للسفارة الأمريكية بمبلغ 53 ألف جنيه، واشتراه المجلس الأعلى للآثار مجددا بمبلغ 12 مليون جنيه، وحوله إلى متحف قومي للمدينة، وعنوان المتحف 110 طريق الحرية.

وفي النهاية يُشار إلى أن الإسكندرية هي مدينة نابضة بالحياة، وتوفر كثير من الخيارات للخروج والترفيه، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء إجازة ممتعة، وهذه مجرد بعض من أماكن خروج في إسكندرية، وهناك كثير من الأماكن الأخرى تستحق الزيارة.