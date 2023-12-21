مكتبة الإسكندرية: تعامد الشمس على قدس الأقداس بالفيوم يستمر 25 دقيقة

قال حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنّ تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد قصر قارون بالفيوم، تحدث مرة كل سنة وتعتبر ظاهرة فلكية فريدة إذ تتعامد الشمس على قدس الأقداس تزامنًا مع الانقلاب الشتوي، ويعتبر بداية لفصل الشتاء، وتشبه تعامد الشمس على معبد أبوسمبل.

تعامد الشمس على قدس الأقداس

وأضاف «عبدالبصير» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، أنّ ظاهرة تعامد الشمس في الكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة من مستوى خط الاستواء، وتكون متعامدة على مدار الجدي، وتُرصد الظاهرة يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، وتستمر لمدة 25 دقيقة، ويعتبر قصر قارون من الأماكن المميزة في الفيوم وقدس الأقداس هو أشهر بقعة بالفيوم، ويحتوي على تمثال على هيئة تمساح يرجع للعصر اليوناني في تصميمه.

وتابع بأنّ معبد قصر قارون يقع في الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون، ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية وتعتبر هذه الظاهرة، في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر.