متحف الإسكندرية القومي يحتفل بأعياد الميلاد

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أنه بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، فقد قرر القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي تنظيم محاضرة بعنوان «أيقونة الميلاد» وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 24 ديسمبر 2023، موضحا أن تلك المحاضرة ستلقيها الدكتورة شهد زكي البياع ، مدير تطوير المواقع الأثرية بوادي النطرون.

الدراسات القبطية ما بين الماضي والحاضر

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار،أن متحف الإسكندرية القومي سينظم أيضا مجموعة محاضرات بهذه المناسبة على مدار يومين متتاليين اليوم الأول سيكون يوم الاثنين الموافق25 ديسمبر 2023، حيث سيتم تنظيم محاضرة بعنوان: «الدراسات القبطية ما بين الماضي والحاضر، تلقيها الدكتورة دعاء بهي الدين المحاضر بجامعة الإسكندرية ودمنهور».

حضور تلك المحاضرات بالمجان

وأشار قطاع المتاحف إلى أن اليوم الثاني سيكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2023 حيث سيتم تنظيم محاضرة تحت عنوان «بشارة سلام وقصة حياة القديس نيقولاس الشهير باسم بابا نويل»، سيلقيها الدكتور أنطونيوس فرنسيس نخلة الحاصل على دكتوراة في الآثار والفنون القبطية، موضحا أن حضور تلك المحاضرات سيكون بالمجان.

أشار إلى أن المحاضرات ستبدأ الساعة 11 صباحا بقاعة المحاضرات بالمتحف.