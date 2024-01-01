يديعوت أحرونوت: إصابة 5 جنود إسرائيليين بصواريخ حزب الله

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خسائر جديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة والتي تقترب من دخول شهرها الثالث.

إصابة 5 جنود إسرائيليين

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه تم إصابة 5 جنود بجروح طفيفة بعد إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع باتجاه أدميت بالجليل الغربي.

في الوقت نفسه، أشارت الفصائل الفلسطينية، إلى تمكنها خلال 48 ساعة من استهداف 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، في ظل استهداف قوة داخل مبنى التفاح بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.