يديعوت أحرونوت: إصابة 5 جنود إسرائيليين بصواريخ حزب الله
كتب:
عمرو حسني
07:47 م | الإثنين 01 يناير 2024
الجيش الإسرائيلي
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خسائر جديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة والتي تقترب من دخول شهرها الثالث.
إصابة 5 جنود إسرائيليين
وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه تم إصابة 5 جنود بجروح طفيفة بعد إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع باتجاه أدميت بالجليل الغربي.
في الوقت نفسه، أشارت الفصائل الفلسطينية، إلى تمكنها خلال 48 ساعة من استهداف 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، في ظل استهداف قوة داخل مبنى التفاح بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها وإيقاعهم بين قتيل وجريح.