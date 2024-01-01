الفصائل الفلسطينية تستعرض صواريخها.. «عياش» يصل عمق دولة الاحتلال الإسرائيلي

نشرت الفصائل الفلسطينية فيديو يوضح الصواريخ التي تمتلكها، وتستخدمها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

أبرز الصواريخ المملوكة للفصائل

وبحسب موقع «تليفزيون فلسطين» فقد تعددت الصواريخ المستخدمة وكان أولها صاروخ قسام «الرمز Q20» ويصل مداه الأقصى لـ 20 كيلو متر ووزن الرأس الحربي فيه 30 كيلو جرام، أما صاروخ سجيل «الرمز S55» فيصل مداها الأقصى لـ 55 كيلو متر، ووزن الرأس الحربي 50 كيلو جرام، وظهر هذا لأول مرة في عام 2017 وظهر من بعده نسخ مطورة منه، منها S40 في 2017 و S16 في 2018 و S30 في عام 2018، وأخيرا S50 في عام 2019.

وكان ضمن الصواريخ صاروخ M90، نسبة للشهيد إبراهيم المقادمة ويصل مداه لـ 90 كيلومتر ويصل وزن الرأس الحربي لـ 50 كيلو جرام وظهر لأول مرة عام 2022، وكان من قبله صاروخ M75 في عام 2012.

صاروخ الجعبري

كما ظهر صاروخ جعبري ورمزه J90، ووصل مداه الأقصى لـ 90 كيلومتر ووصل وزن الرأس الحربي لـ 40 كيلو جرام وظهر لأول مرة عام 2014 وكان هناك نسخة سابقة منه رمزها J80 ظهرت أيضا في عام 2014.

صواريخ مختلفة لدى الفصائل

وظهر صاروخ عطار ورمزه A120 ووصل مداه الأقصى لـ 120 كيلومتر ويصل وزن الرأس الحربي لـ 80 كيلوجرام وظهر لأول مرة عام 2016، وقبله ظهر A80 في 2016 أيضا، بجانب صاروخ أبو شمالة ورمزه SH، ويصل مداه لـ 80 كيلومتر ووزن رأسه الحربي يصل لـ 150 كيلوجرام.

تطور الصواريخ لدى الفصائل

وأخيرا ظهر صاروخ رنتيسي ورمزه R170 ويصل مداه لـ 170 كيلومتر ووزن رأسه الحربي 100 كيلوجرام وظهر عام 2017 ومن قبله صاروخ R160 في عام 2014، بجانب صاروخ عياش ويصل مداه لـ 250 كيلومتر ويصل وزن رأسه الحربي لـ 250 كيلوجرام وظهر لأول مرة عام 2019.