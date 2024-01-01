«أوقاف السويس» تنظم الاختبارات الأولية لاستخراج رخصة الخطابة بالمكافأة

شهدت مديرية أوقاف السويس، انطلاق الاختبارات الأولية لاستخراج رخصة الخطابة بالمكافأة بمقر المديرية بواسطة مشايخ الأوقاف، حيث عُقدت جلسات الاختبارات للمتقدمين على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

كما شملت الاختبارات الألوية للمتقدمين الاختبارات الأولية لاستخراج رخصة الخطابة بالمكافأة بمقر مديرية الأوقاف، خريجي مركز الثقافة الإسلامية بالأوقاف، والحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين في الدراسات الإسلامية أو العربية أو التربوية بالجامعات المصرية، بتوجيهات الشيخ ماجد راضي فرج مدير عام المديرية.

وقالت مديرية الأوقاف في السويس، عبر بيان، لجنة الاختبارات ضمت في عضويتها كلا من:

- الشيخ محمد فتحي مسلم موسى مدير الدعوة

- الشيخ إبراهيم عبدالله راغب مدير شؤون الإدارات

- الشيخ مصطفى حامد عبدالمقصود مدير المتابعة

- الشيخ إبراهيم شوقي هارون مسئول الإرشاد الديني.