مديرية الأوقاف بمطروح تكرم ذوي الهمم الملتحقين بالبرنامج الصيفي

كرم الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح عددًا من الأطفال ذوي الهمم الملتحقين بالبرنامج الصيفي للطفل بمسجد الإيمان بمرسى مطروح، بحضور الشيخ سامي سالم عبيد مدير شؤون الإدارات والشيخ رضا البرلسي مدير إدارة شرق ولفيف من الأئمة والدعاة.

الإسلام يعتني بذوي الهمم

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، خلال الاحتفالية عناية الإسلام بذوي القدرات الخاصة وتقديره لهم وحرصه على حياة كريمة لهم بلد وإسناد المهام لهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم؛ الذي كان يجلسه بجواره ويمازحه بقوله أهلا بمن عاتبني فيه ربي، كما لفت الانتباه لأهمية تربية النشء عموما على التوحيد الخالص وصلة الأرحام ويقظة الضمير والوصل بالله.

حسن الخلق مع الناس

ونبه وكيل أوقاف محافظة مطروح أن الأطفال هم عدة الوطن يجب أن يربوا على الإيجابية ويتعلموا الثبات، وأن يتعلموا احترام الكبير وحسن الخلق مع الناس، وجرى الاستماع إلى إبداعات ذوي القدرات الخاصة في قراءة القرآن الكريم، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ المتون.

شهادات تقدير

وسلم وكيل الوزارة المبدعين من أبناء محافظة مطروح شهادات تقدير من الملتحقين بالبرنامج الصيفي، وسط حضور أولياء الأمور الذين أبدوا سعادتهم بهذه البرامج الدعوية.