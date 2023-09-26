محافظ كفر الشيخ ونائبه يشهدان احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الاستاد، بحضور العميد أحمد عمارة، المستشار العسكري، وعضو مجلس النواب سيد شمس الدين، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

المحافظ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ووجّه المحافظ، خلال الاحتفال التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري بصفة عامة، وشعب كفر الشيخ بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادةً.

قال محافظ كفر الشيخ، إنّ على الجميع الاقتداء بسنُة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يستلهم الجميع منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن يقتدى به الجميع أيضاً بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار.

وكيل وزارة الأوقاف يتحدث عن أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة

وبدأ الاحتفال بتقديم الشيخ على حمدون، مدير إدارة كفر الشيخ غرب، وبتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ نصر أبو الجلاجل، قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وقدم الابتهالات الشيخ إبراهيم صلاح، ثم كلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ تحدث فيها عن أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة، واستعراض لبعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم، موجهاً رسالة إلى الشباب المصري بأنّ يتجه إلى التعليم والبناء وتبني الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم.

وأشار «بسيوني»، إلى أننا لابد من ننتهج سنُة الرسول صلى الله عليه وسلم، في معاملته لزوجاته، من حُسن معاملة، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.