مدير مستشفى غزة الأوروبي: عدد كبير من الجرحى لا يتلقون الرعاية بالوقت الملائم

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن القطاع الصحي في قطاع غزة يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى منذ السابع من أكتوبر بسبب النقص الحاد.

وأضاف العقاد، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القطاع يعاني حصارا دام سنوات طويلة، ومنذ بداية هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة، فإن الإمدادات التي تصل القطاع لا تفي بالحد المطلوب لأدنى المقومات التي يحتاجها القطاع الصحي.

وتابع مدير عام مستشفى غزة الأوروبي: «السعة السريرية للمستشفى قبل الحرب كانت 240 سريرا، وتم زيادة هذه السعة لتصبح 450 سريراً، ومع ذلك لدينا أكثر من 90 جريحاً ومريضا داخل أروقة مستشفى غزة الأوروبي».

وواصل: «نصف هؤلاء المرضى المتواجدون على الأسرة بشكل شبه لائق والعدد الآخر متواجدون في أقسام ليست مخصصة للمبيت، ويوجَدون على الأرض حيث يفترشونها، والغرفة الواحدة التي كانت تتسع لـ5 مرضى باتت تتسع لـ9 مرضى، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الجرحى لا يتلقون الرعاية الصحية في الوقت الملائم».