أوبرا دمنهور تنظيم أمسية شعرية بمشاركة نخبة من شعراء العامية الاثنين المقبل

تنظم الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية بمشاركة نخبة من شعراء العامية بدمنهور، في إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام.

أمسية شعرية في أوبرا دمنهور

ويشارك في الأمسية الشعرية كل من محمد عسكر وسامح رخا ومحمود عبد المنعم ومها الغنام وأحمد حمزة، وتدير الأمسية الشاعرة مسعودة جاد الله، وذلك في الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل 8 يناير على مسرح أوبرا دمنهور.

كما يشارك في الأمسية الفنان إبراهيم نصير الذي تعاون مع كبار الفنانين وقدم أعمالاً كثيرة ترسخت في وجدان وقلوب الناس منها «ضميني وانسي الدنيا، وشبك يا مصري إيديك شبك، وحياة من خلقك وحماك»، بجانب مجموعة متنوعة من الأغاني التراثية على أوتار آلة العود.

فعاليات متنوعة في أوبرا دمنهور

يذكر أن أوبرا دمنهور نظمت خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات التي حضرها عدد كبير من أهالي محافظة البحيرة.