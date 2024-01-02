اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي يئن بسبب حرب غزة.. 14 مليار دولار خسائر

يئن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دخول شهر الثالث، إذ أعلنت إسرائيل سحب 5 لواءات تابعة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة من أجل إعادتهم للعمل في الوظائف لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي.

تقدير الخسائر الإسرائيلية

وبحسب إحصاءات وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه جرى تقدير الخسائر بـ 14 مليار دولار إجمالي تكاليف الحرب، منها 8 مليارات دولار منها نفقات عسكرية، و6 مليارات دولار نفقات مدنية، فيما يتوقع بأن تكون إجمالي تكاليف الحرب عند نهايتها بنحو 10% من الناتج المحلي للبلاد.

تفصيل الخسائر

تنقسم الخسائر كالتالي، منها 280 مليون دولار، نفقات عسكرية و14 مليار دولار خسائر من الإيرادات، و5 مليارات دولار، كتعويضات للشركات الإسرائيلية، وفي ظل فقدان 20% من قوة العمل الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وقد تعطل 900 ألف شخص عن العمل في إسرائيل بسبب الحرب، وقد طلب 191666 شخص في دولة الاحتلال الإسرائيلي على إعانات البطالة.

توقعات البنك المركزي الإسرائيلي

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ذكر أن تكاليف الحرب والخسارة في الدخل يتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار

يذكر أن شركات الاحتلال الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة جمعت 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، بانخفاض قدره 15% عن الربع الثالث، ليصبح ذلك أقل مستوى منذ 5 سنوات ليكشف الأمر عن تأثير كبير في الشركات الإسرائيلية، بسبب عملية طوفان الأقصى التي بدأتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.