الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 إسرائيلية وقتل 16 جنديا من جيش الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم، تحقيق نجاح جديد على أرض الواقع في قطاع غزة، في ظل اقتراب مرور 3 أشهر على الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

إجمالي خسائر الجيش الإسرائيلي خلال 4 أيام

وذكرت الفصائل بحسب «تليفزيون فلسطين»، أنه جرى تدمير71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وقتل 16 جنديا، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية خلال الأيام الأربعة الماضية، في ظل نجاح الفصائل على إسقاط طائرتي استطلاع، والاستيلاء على طائرة مسيرة أخرى.

في سياق متصل نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 7 جنود جراح أحدهم خطيرة في معارك جنوب غزة، وإصابة خطيرة لضابط في الشمال.

تزايد أعداد الشهداء

ويسجل قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 87 يوم على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.