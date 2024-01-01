«هوامش على دفتر الثقافة».. عزمي عبد الوهاب يعرض 20 مصطلحا أدبيا في كتاب جديد

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب «هوامش على دفتر الثقافة»، للشاعر والكاتب عزمي عبد الوهاب، الذي يعرض فيه 20 مصطلحًا أدبيا بأسلوب شيق وجذاب، نازعًا عنها ما يعلق بها من جمود أكاديمي أو غموض فلسفي.

ويبدأ الكتاب بمصطلح «المشي»، الذي يربطه المؤلف بفلسفة المشي التي ازدهرت في اليونان القديمة، ويعرض أثره على حياة الفرد النفسية والجمالية والفكرية، ويربطه بالإبداعات الفنية والعلمية، ويستعرض أشهر المشائين من الفلاسفة والأدباء والسياسيين في التاريخ.

مصطلحات متعددة يتناولها الكتاب

ويتناول الكتاب مصطلحات أخرى متنوعة، مثل: التسامح، والحزن، والظل، والحواس، والفلسفة، والرعب، والروايات البوليسية، والأدباء على الشاشة، ومدينة الروائيين، ومدينة الشعراء، وطقوس الكتابة، والأحلام، والصورة، والصورة الذهنية، والطبيعة غير الصامتة، والبحر، والبيوت، والتشكيليون الفقراء، والأوبئة.

ويقع الكتاب في 209 صفحات من القطع الكبيرة، ويقدم للقارئ رحلة ثقافية شيقة وممتعة، في عالم الأدب والفنون والفكر.

يذكر أن عزمي عبد الوهاب، شاعر وكاتب صحفي، صدرت له عددٌ من الكتب والدوواين الشعريّة، لعل أبرزها «النوافذ لا أثر لها» و«الأسماءُ لا تليق بالأماكن» و«بأكاذيبَ سوداء كثيرة» و«حارس الفنار العجوز» وغيرها.

ويتولي «عبد الوهاب»، رئاسة تحرير مجلة عالم الكتاب، الصادرة عن الهيئة العامة المصرية للكتاب.

وفاز الكاتب الصحفي عزمي عبدالوهاب، بجائزة الصحافة العربية لعام 2021 في فئة «الصحافة الثقافية»، عن موضوع عنوانه «تاريخ الأوبئة بين الدين والخرافة».