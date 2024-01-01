إنجازات ملف الإسكان.. تلبية احتياجات شرائح المجتمع في المدن الجديدة

عشرات الملفات المهمة نجح فيها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخلال فترة قصيرة للغاية، سجَّلت الوزارة فيها نقلة نوعية كبيرة، وطفرة غير مسبوقة، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز هذه النجاحات التي قادها الجزار وهي كالتالي:

1- مدن الجيل الرابع الذكية الجديدة :

وشرعت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إنشاء مدن الجيل الرابع بالتزامن مع حلول عام 2018، حيث سعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتغيير الخريطة العمرانية في البلاد، من خلال زيادة الرقعة العمرانية وحل إلى 14 %، للحد من التكدس السكاني، بالمحافظات المصرية القائمة بالفعل، وبهدف جذب استثمارات أجنبية لتوفير العملة الأجنبية « الدولار» .

ونجح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالفعل في تدشين عدد كبير من المدن الجديدة ، ليصل إجمالى عدد المدن الجديدة إلى 34 مدينة تضم مدنا تنتمي لمدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها مدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وهذا بخلاف المدن الجديدة الأخرى على مستوى الجمهورية، في الدلتا والصعيد ومدن القنال، بشكل يتكامل مع رؤية مصر 2030 الهادفة للقضاء على العشوائيات تماما.

ومن أهم المدن الجديدة الذكية التي تنتمي إلى مدن الجيل الرابع هي مدينة المنصورة الجديدة، وهي إحدى نماذج المدن المستدامة، وتقع بطول 14 كيلومترا على الطريق الساحلي بجانب مدينة جمصة كامتداد لها، وتبعد المدينة 54 كيلومترا عن المنصورة القديمة.

ويليها من حيث الأهمية، مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة ثم مدينة العلمين الجديدة، عرب البلاد بالساحل الشمالي الغربي، والتي تضم مجموعة من الأبراج الشاطئية على سواحل البحر المتوسط مباشرة لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية، حيث كانت تعرف حتى وقت قصير بمدينة الألغام.

2- ملف مشروعات الإسكان:

خلال السنوات الماضية قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الدولة المصرية ، تبنى سنويا نحو 60 ألف وحدة سكنية بجميع المدن الجديدة والمحافظات وخلال السنوات القليلة الماضية، نجح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في توفير حزمة متنوعة من الوحدات السكنية الخضراء بالمدن الجديدة، كما تنوعت الوحدات السكنية من حيث تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع المصري، مثل : وحدات الإسكان للفئات الأولى بالرعاية، والإسكان الاجتماعي، والإسكان المتميز، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والمقصد، وسواري، وغيره من المشروعات السكنية التي يتم طرحها بشكل شبه شهري، حيث نجحت الدولة موخرا في الانتهاء من بناء نحو 800 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات بجميع محافظات الجمهورية.