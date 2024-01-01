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سعيد توفيق لـ«الشاهد»: لا أستمع إلى أغاني المهرجانات.. وانتقدت المروجين لها

كتب:

مححمد عزالدين
11:32 م | الإثنين 01 يناير 2024
الدكتور سعيد توفيق

الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّه لا يستمع إلى أغاني المهرجانات، موضحًا: «مقدرش، وكتبت بالتفصيل منتقدا النقاد الذين يروجون لأهمية هذه الأغاني، ولا أعرف كيف يكون شخصا مبدعا بالمعنى الحقيقي ويسمع هذا النوع من الأغاني، ولا أظن أنّ هناك مبدعا حقيقيا لا يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية فضلا عن الأغاني القديمة».

وأضاف «توفيق»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ أي أغنية عبارة عن كلمات ولحن وأداء مطرب، موضحًا أن كلمات المهرجانات سوقية ومبتذلة ليس بها خيال أو رؤية أو معنى، وبذلك لا يتحقق أول عنصر من عناصر الأغنية وهو الكلمات.

وتابع أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، أنّ هناك أكثر من علم للجمال، مثل علم جمال البيئة لا يمكن أن يستغني عنه دارس الهندسة على سبيل المثال لمراعاة محيط المباني، وهناك علم جمال الموسيقى أيضا: «أدرس حاليا لطلاب الدراسات العليا في معهد الكونسرفتوار جماليات الموسيقى، كما درست جمال المسرح لطلاب كلية الفنون المسرحية».

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