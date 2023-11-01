سامح مهران: نستعد لإشهار اتحاد المهرجانات المسرحية كمنظمة تابعة إلى الجامعة العربية

التقى الدكتور سامح مهران رئيس اتحاد المهرجانات العربية المسرحية، وأمين الاتحاد السفير علي مهدي، والسفير محمد خير عبدالقادر مدير الاتحادات والمنظمات بجامعة الدول العربية، لبدء إجراءات إشهار اتحاد المهرجانات العربية المسرحية ضمن الاتحادات والمنظمات التابعة للجامعة العربية.

اتحاد المهرجانات العربية المسرحية

وأوضح مهران، أن اللقاء كان مثمرا للغاية، وسوف يسفر عن نتائج أكثر من رائعة لخدمة المسرح في ربوع الوطن العربي، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن إشهار الاتحاد في الجامعة العربية خلال فترة بسيطة وتحديد مقر المهرجان في القاهرة.

موعد إشهار الاتحاد

كان الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، ورئيس اتحاد المهرجانات العربية المسرحية، أعلن البيان التأسيسي لتدشين الاتحاد مع رؤساء ومديري المهرجانات العربية المشاركة، بعد اجتماعهم خلال فعاليات القاهرة التجريبي.

تعاون بين رؤساء المهرجانات المسرحية العربية

وجاء البيان تعبيرا عن رغبة رؤساء المهرجانات المسرحية العربية في وضع أطر للتعاون المشترك، وتحديد أجندة واضحة للفعاليات والمواعيد، بحيث لا يحدث تضارب بينها، وتفاصيل عدة سيتم التوافق عليها في المؤتمر الأول الذي نص الاجتماع أنه سيتم تحديده مكانه وتوقيته بعد الانتهاء من إجراءات الإشهار.