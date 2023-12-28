«الثقافة» تواصل فعاليات 2024.. «سيمفوني» في الأوبرا وسهرة طربية بـ«الموسيقى العربية»

تواصل وزارة الثقافة فعالياتها بمناسبة العام الجديد 2024، الذي تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بحفلين يقاما في الثامنة مساء الأحد 31 ديسمبر.

تفاصيل حفل رأس السنة بدار الأوبرا

ويستضيف المسرح الكبير، أوركسترا القاهرة السيمفوني، حيث تقدّم أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالي فرانشيسكو دي ماورو، وبمشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال أكابيلا للاطفال بقيادة دنيا أكرم، وتتضمّن مختارات من المؤلفات العالمية لكبار الموسيقيين منهم «شتراوس، وكالمان، وليهار، وأوفنباخ» وغيرهم.

حفلات معهد الموسيقي العربية برأس السنة

كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، ضمن سلسلة كلثوميات ويقودها المايسترو صلاح غباشي، وتضم نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، التي شكلت وجدان الجمهور المصري والعربي يؤديها كل من نهاد فتحي، بسملة كمال ورحاب مطاوع.