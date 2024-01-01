سعيد توفيق لـ«الشاهد»: ثروت عكاشة حالة عبقرية لا مثيل لها

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّ الدكتور ثروت عكاشة كان حالة عبقرية فذة لا مثيل لها، موضحًا: «عندما أتجول في أكاديمية الفنون وأشاهد اللوحات الرخامية نجد أن كلها مكتوب عليها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وثروت عكاشة حيث وضع عكاشة حجر الأساس للمباني».

وأضاف «توفيق»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ثروت عكاشة وضع أساس صرح كبير ومتين في عصره وكان يضم كبار الأساتذة الذين عاصرت بعضهم، فقد كنت أدرس في عام 1996، فقد كان هناك سعد أردش وغيره من الأساتذة الكبار».

وتابع أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة: «أعلم عن ثروت عكاشة الكثير من خلال أخيه الدكتور أحمد عكاشة، فقد كان مبدعا ومهتما بالموسيقى والفن التشكيلي».

وأكد ضرورة اختيار الكفاءات القادرة على صنع الوعي، وأن تُتَّبَع استراتيجية كبرى لبناء هذا الوعي، أي الوعي الفني والجمالي والتاريخي والسياسي والديني والعلمي.