عادل حمودة: ثروت عكاشة أنشأ معظم مؤسسات مصر الثقافية ومنها المتحف المصري

قال الإعلامي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة تميز بوفرة المؤسسات الثقافية التي شيدها مثل: «المتحف المصري، دار الأوبرا الحديثة، دار الكتب الجديدة، مسرح الإسكندرية الصيفي، مراكز الحرف الشعبية، عرض الصوت والضوء في الهرم ثم في الكرنك ثم في قلعة صلاح الدين»، معلقا بقول «لكن تحرير المثقف لا يكفي إذا لم يجد مكانا مناسبا يعرض فيه إبداعه».

حمودة: عكاشة أنشأ السيرك القومي

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن عكاشة أنشأ كذلك السيرك القومي، ومشروع كتاب الألف كتاب، بخلاف إنشائه الفرقة القومية للفنون الشعبية، وإنشاء أوركسترا القاهرة السيمفوني، وبناء مبني الكونسرفاتوار، وقاعة سيد درويش للموسيقى.

وتابع: «كمان أنشأ أول نقابة للمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وجمعية الفيلم، ودعم الإنتاج الضخم في السينما، مثل فيلم الناصر صلاح الدين، وفيلم وإسلاماه، وفيلم ينابيع الشمس، الذي أشرف على إخراجه المخرج الكندي جون فيني، ولأول مرة منذ عهد الخديوي إسماعيل ترسل مصر بعض آثارها للخارج في مجموعتين».