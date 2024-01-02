دعاء مهجور أثناء السجود في الصلاة.. أوصى به النبي قبل وفاته 

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إنّ هناك بعض السنن في السجود أثناء الصلاة، يجب على المسلم المواظبة عليها لنيل الثواب والبركة.

دعاء السجود في الصلاة

وأضاف الداعية الإسلامي في فيديو عبر حسابه على فيسبوك، أنّه يجب على المسلم عندد سجوده والانتهاء من ترديد «سبحان ربي الأعلى» 3 مرات، أن يدعو بما علمنا النبي الكريم، ويقول: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين».

دعاء الركوع في الصلاة

وفي سياق متصل، وكانت قد تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا ونصه: «هل يجوز للمصلي أن يقول في ركوعه: (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)»، وردت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأنّ هذا الدعاء في الركوع سُنَّة مُستحبة؛ كونه أحد أنواع الذِّكر الوارد في الركوع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت الإفتاء: «معنى قول (سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)، أنّ الله منزه عن النقائص ومظهر عن كل مت يليق به، فضلا عن أنّه عز وجل الخالق المالك لهذا الكون بما فيه من أملاك وأفلاك، وذلك هو الذي يستحق التعظيم».