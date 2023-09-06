أمين الفتوى: لا فرق في السجود بين وضع اليدين على الأرض أولا أم الركبتين

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال عبر قناة الناس، حول كيفية النزول إلى السجود في الصلاة.. اليد أولا أم الركبة؟

كيفية النزول إلى السجود في الصلاة

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أنه لا فرق فى السجود بين وضع اليدين على الأرض أولًا أم الركبتين ويمكن الاكتفاء بوضع الجبهة على الأرض وتتم السجدة»، لكن الأفضل هو وضع الركبة قبل اليد كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع «شلبي»: أن من قدم يديه قبل ركبتيه معتقدًا أن هذا هو الأفضل حسب اجتهاده وعلمه فلا شيء عليه، المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد.