رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمين الفتوى: لا فرق في السجود بين وضع اليدين على الأرض أولا أم الركبتين

كتب:

مريم جاد
08:34 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال عبر قناة الناس، حول كيفية النزول إلى السجود في الصلاة.. اليد أولا أم الركبة؟

كيفية النزول إلى السجود في الصلاة

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أنه لا فرق فى السجود بين وضع اليدين على الأرض أولًا أم الركبتين ويمكن الاكتفاء بوضع الجبهة على الأرض وتتم السجدة»، لكن الأفضل هو وضع الركبة قبل اليد كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتابع «شلبي»: أن من قدم يديه قبل ركبتيه معتقدًا أن هذا هو الأفضل حسب اجتهاده وعلمه فلا شيء عليه، المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد.

اقرأ المزيد:

أمين الفتوى يوضح عبر قناة الناس معنى «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»

أمين الفتوى عبر قناة الناس: التطويل بالدعاء في قنوت الصلاة غير مستحب

أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: قنوت الفجر ليس بدعة

وزارة الثقافة عبر قناة الناس: ابتكارات لتحويل المسرحيات لكوميكس للأطفال

أمين الفتوى يوضح عبر قناة «الناس» نصيب الزوج والزوجة في أحكام المواريث

أمين الفتوى عبر قناة «الناس»: لا يجوز بيع سيارة ذوي الهمم

عالم أزهري عبر قناة الناس: إذا أردت الاجتهاد في العبادة فعليك باليقين

إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس: «احذر.. كل لايك أو شير هتتحاسب عليه»
بقلم مريم جاد