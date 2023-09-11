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متى يكبر المصلى للقيام بعد السجود أو جلسة الاستراحة؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب:

مريم جاد
08:49 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: متى يكبر المصلى للقيام إذا جلس جلسة الاستراحة؟ 

متى يكبر المصلي للقيام؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وانتهائه عند اعتداله قائما، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير».

وتابع «ابتداء التكبير وانتهاؤه في جلسة الاستراحة يستحب أن يكون عند الرفع من السجود، ثم ينتهي عند تمام جلسة الاستراحة، ثم تنهض للقيام بلا تكبير».

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