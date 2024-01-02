حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في القاهرة والمحافظات خلال 7 أيام
كتب:
شيماء دراز
05:18 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
توقعات الطقس خلال 7 أيام بالقاهرة والمحافظات _أرشيفية
رصدت غرف العمليات ومتابعة الطقس بالمحافظات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة وسرعة نشوب الرياح وأماكن ونسب سقوط الأمطار ودرجات الرطوبة، خلال 7 أيام مقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء.
نصائح غرف العمليات بالمحافظات للمواطنين بتقلبات الطقس
وجهت غرف عمليات المحافظات، المواطنين بالأماكن المعرضة للأمطار لتجنب لمس أعمدة الإنارة وتجنب السير أسفل المشرفات القديمة، فضلا عن تحذير مواطني المحافظات التي تشهد نشوب رياح محملة بالأتربة، من الخروج فترة الرياح، خاصة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية العيون.
خريطة الظواهر الجوية بالمحافظات والقاهرة خلال 7 أيام
وتنشر «الوطن» خريطة الظواهر الحوية المتوقعة على المحافظات والقاهرة وفقا لغرف عمليات المحافظات، خلال 7 أيام مقبلة.
- ارتفاع درجات الحرارة: ترتفع الحرارة لأكثر من 4 درجات على وسط وجنوب الصعيد خلال يومي السبت والأحد القادمين، لتسجل درجات الحرارة العظمي 28 درجة مئوية في طقس حار نهارا، و12 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، في طقس مائل للبرودة ليلا.
- سقوط أمطار: يتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية و جنوب الوجه البحري يوم الأربعاء القادم بنسبة 30%، بينما يوم الخميس القادم يتوقع سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة، على شمال الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وشمال ووسط وجنوب سيناء بنسبة 40%.
- نشوب رياح: تنشب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة، من النهار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، يوم الخميس المقبل.
- شبورة مائية: تشهد محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، شبورة مائية طوال 7 أيام، بداية من الساعة 4 حتى 9 صباحا تكون كثيفة أحيانا.