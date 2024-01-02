حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة في القاهرة والمحافظات خلال 7 أيام

رصدت غرف العمليات ومتابعة الطقس بالمحافظات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة وسرعة نشوب الرياح وأماكن ونسب سقوط الأمطار ودرجات الرطوبة، خلال 7 أيام مقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء.

نصائح غرف العمليات بالمحافظات للمواطنين بتقلبات الطقس

وجهت غرف عمليات المحافظات، المواطنين بالأماكن المعرضة للأمطار لتجنب لمس أعمدة الإنارة وتجنب السير أسفل المشرفات القديمة، فضلا عن تحذير مواطني المحافظات التي تشهد نشوب رياح محملة بالأتربة، من الخروج فترة الرياح، خاصة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية العيون.

خريطة الظواهر الجوية بالمحافظات والقاهرة خلال 7 أيام

وتنشر «الوطن» خريطة الظواهر الحوية المتوقعة على المحافظات والقاهرة وفقا لغرف عمليات المحافظات، خلال 7 أيام مقبلة.