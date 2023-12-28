شركات المياه تحذر مواطني بعض المحافظات بعد سقوط الأمطار: استعدوا لقطع الخدمة

أعلنت عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات التي تعرضت لسقوط أمطار اليوم الخميس، حالة الطوارىء ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع سقوط الأمطار وكسح وتصريف مياه الأمطار من الشوارع، كما ناشدت المواطنين بتوفير مياه خاصة المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز، في حال قطع الخدمة أو فصل الكهرباء.

إجراءات شركة مياه الشرب بعد سقوط الأمطار

وتنشر «الوطن» بالسطور التالية إجراءات شركات المياه بعد سقوط الأمطار بها خاصة بمحافظات كفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية كالتالي:

-أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، نشر فرق الطوارئ وتمركز المعدات على مدار 24 ساعة، لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس ومتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في أماكن تراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة عنها.

سيارات كسح بأماكن سقوط الأمطار

- نشرت شركة مياه الشرب بكفر الشيخ سياراتها ومختصيها منذ الصباح بالشوارع لشفط تراكمات المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أنحاء محافظة كفر الشيخ، لمنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، وتيسير حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية.

- وبمحافظة الغربية دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات شفط مياه الأمطار في الأماكن التي تم تحديدها مسبقا مع دخول فصل الشتاء لإحتمالية سقوط الأمطار، وتم متابعة شفط مياه الأمطار أولاً بأول منها.

- نفذت شركة مياه الدقهلية أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق محافظة الدقهلية حيث تم الدفع بعدد من السيارات والمعدات بعد تجهيزها وصيانتها، ووجهت نصائح للمواطنين بعدم ملامسة أعمدة الإنارة فترة كسح المياه وسقوط الأمطار.