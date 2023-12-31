أماكن سقوط الأمطار في 10 محافظات اليوم.. وتحذيرات من الشبورة

كثفت غرف العمليات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي من استعداداتها في أماكن سقوط الأمطار اليوم في 10 محافظات، لاستقبال الأمطار متفاوتة الشدة والتقلبات الجوية المتوقعة ضمن حالة الطقس اليوم، لكي تتمكن من رفع تراكمات المياه وسحبها من الشوارع أولًا بأول حتى لا تتسبب في تعطيل حركة المرور، خصوصًا بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية والكريسماس التي تبدأ مساء اليوم الأحد.

الطقس اليوم وغدًا

وفيما يخص حالة الطقس اليوم وغدًا فإنّ الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة على مختلف الطرق خلال الصباح الباكر، إذ إنّها تصل لحد الضباب على العديد من المناطق وتتسبب في حجب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، فيما حذرت إدارات المرور السائقين ووجهتهم بضرورة اتباع تعليمات المرور تجنبًا لوقوع الحوادث.

من ناحيتها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وضمت قائمة أماكن سقوط الأمطار اليوم في 10 محافظات بحسب ما أشارت آخر صور للأقمار الصناعية، تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على العديد من المحافظات في السواحل الشمالية، إلى جانب مناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وأعلنت المحافظات حالة الطوارئ، لاستقبال الأمطار في ليلة رأس السنة، إذ تكون متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 40% على محافظات الإسكندرية، وبلطيم بكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، ومطروح، إلى جانب محافظات شمال الدلتا وهي الدقهلية، والمنوفية، والغربية.

كما إنّه من المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة، وذلك في محافظات البحيرة، والإسماعيلية، والشرقية، والغربية.

حاله الطقس الثلاثاء والأربعاء والخميس

وكشفت توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة، تفاصيل الأحوال الجوية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والتي من المقرر أن تشهد شبورة مائية كثيفة على الطرق بمختلف المحافظات تصل إلى حد الضباب في بعض الأحيان.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما تشهد جنوب سيناء نشاط في حركة الرياح على فترات متقطعة.