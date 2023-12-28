بعد سقوط الأمطار مرتين.. ماذا يحدث في الطقس خلال الساعات القادمة؟

أجساد تنتفض من برودة الجو، رعشة في اليدين وتنميل بالأطراف السُفلية، وارتداء ملابس ثقيلة، في ظل الأجواء المُمطرة التي نشهدها منذ بداية فصل الشتاء، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، فبعد سقوط الأمطار مرتين ماذا تحمل الساعات المقبلة قبل نهاية اليوم.

بينما تخطو قدماك الشوارع، لتجد سيولًا من الأمطار، تجتاح الطرقات، إذ شهدت القاهرة صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، كانت ذروتها في الساعات الأولى.

نصائح للتعامل مع الـ5 ساعات المقبلة

تشهد الساعات المقبلة استقرار في الأحوال، وانعدام فرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية، مع بداية انخفاض في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل، ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأولى من الصباح، تكون شبورة مائية تكون كثيفة وقد تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وجب على المواطنين توخي الحذر، ويمكن الخروج بعد الـ8 صباحًا تبدأ الرؤية تتحسن تدريجيًا، بحسب محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن جانبه وجه أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن»، عددًا من النصائح التي يجب اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالعدوى التنفسية، التي تهدد 5 فئات تحديدًا، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالتغيرات الجوية التي نشهدها منذ بداية فصل الشتاء، وهم على النحو التالي:

- الأطفال.

- الحوامل.

- كبار السن.

- مرضى حساسية الصدر.

- مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

وفقًا لـ«الحداد» وجب اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لتقليل فرصة إصابتهم بالعدوى التنفسية، منها الحرص على ارتداء الكمامة إلى جانب الإكثار من تناول المياه في الخارج خاصة في برودة الجو، وعلى مرضى الجيوب الأنفية الحرص على اصطحاب البخاخات الموصوفة لهم.