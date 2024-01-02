خيانة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.. احتجاز 4 أشخاص بينهم ضابط بتهمة سرقة الأسلحة

احتجزت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أربعة أشخاص، بما في ذلك ضابط وهم مرتبطون بشخص يدعي أنه جندي بالاحتلال الإسرائيلي، وسرق أسلحة، وتسلل إلى وحدة عسكرية، وانضم للقتال في قطاع غزة.

اتهامات بالضلوع في سرقة الأسلحة

وبحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس»، جرى اعتقال أربعة أشخاص، بمن فيهم ضابط شرطة، وهم يواجهون اتهامات بالضلوع في سرقة الأسلحة.

ووفقًا للائحة الاتهام التي جرى تقديمها، تبين أن المتهم البالغ من العمر 35 عامًا استغل الفوضى التي نشأت بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، للانضمام إلى العمليات القتالية، وسرقة كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر ومعدات الاتصالات الحساسة.

المتهم قاتل بجوار جنود الاحتلال

وأشار تقرير قناة 12 الإسرائيلية، إلى أن المتهم قاتل بجوار جنود الاحتلال لبعض الوقت في غزة، حتى ظهر في صورة بجوار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال إحدى زياراته للجنود في الميدان.

ورُصد المتهم الذي يقوم بانتحال صفة جندي الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقف أمام نتنياهو.

ماذا وجد الاحتلال مع المتهم

ووفقًا للائحة الاتهام، تبين أن المتهم سافر إلى جنوب الاحتلال في 7 أكتوبر، وادعى أنه جندي مقاتل من وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب، وكان خبيرًا في تفكيك القنابل، وعضوًا في جهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

واعتقال المتهم في 17 ديسمبر من قبل الشرطة الإسرائيلية، وجرى العثور بحوزته على كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل اليدوية، بالإضافة إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي وطائرة مسيرة وزي رسمي ومعدات عسكرية أخرى.