حدث ليلا.. الفصائل تكبد الاحتلال خسائر فادحة وموجات تسونامي بعد زلزال اليابان

شهدت الليلة الماضية عددًا كبيرًا من الأحداث المهمة، والتطورات الساخنة في مناطق مختلفة حول العالم، من بينها، زلزال قوي يضرب اليابان، وتبعته هزات ارتدادية قد تسبب في حدوث تسونامي، وخسائر كبيرة لجنود الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديًا وعسكريًا، وزعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يتعرض لطعن في رقبته.

زلزال اليابان

تعرضت وسط اليابان لزلازل قوية بلغ شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى حدوث موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها المتر في بعض المناطق، فيما استجابت السلطات عن طريق طلب السكان مغادرة المناطق المتأثرة والتوجه إلى المرتفعات.

وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية (جيه إم إيه)، تعرض وسط اليابان لـ 155 زلزالًا في فترة من الساعة 16:00 يوم الاثنين (07:00 بتوقيت جرينتش)، حتى الساعة 09:00 يوم الثلاثاء (00:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء).

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم، أن الزلازل القوية والعديدة التي ضربت وسط اليابان منذ يوم الاثنين، بما في ذلك زلزال بقوة تجاوزت 7 درجات، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

وأعرب «كيشيدا» عن قلقه حيال الأضرار الجسيمة، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الضحايا والمباني المنهارة والحرائق.

وأكد أنه يجب على الجميع أن يعملوا بأسرع وقت ممكن لإنقاذ الأرواح المتأثرة.

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خسائر الاحتلال الإسرائيلي

وعلى جانب آخر، تأثر قطاع غزة جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لدولة الاحتلال، كما تأثرت حكومة الاحتلال نتيجة لتلك الظروف الصعبة، استجابةً للتحديات الاقتصادية، قرر بنك الاحتلال الإسرائيلي خفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، حيث تم تحديد الفائدة الجديدة عند 4.5 بالمئة، يُعَدّ هذا التغيير الأول في المسار بعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة التي بدأت في أبريل 2022، وفقًا لصحيفة «فايننشال تايمز».

وأكد بنك الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك أسباب أخرى لتخفيض أسعار الفائدة، وأهمها تكبد خسائر الحرب في قطاع غزة التي بلغت 58.3 مليار دولار.

وأفاد أمير يارون، محافظ بنك الاحتلال الإسرائيلي، بأن التكاليف الإجمالية للحرب، بما في ذلك النفقات والخسائر في الدخل، من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).

وبحسب صحيفة «إسرائيل اليوم»، بدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات انسحاب كبيرة من مناطق في قطاع غزة، يأتي هذا الانسحاب تنفيذًا للمصلحة الإسرائيلية والخطط العسكرية، التي تتوافق مع المتطلبات الأمريكية.

وفقًا لوكالة «رويترز»، أفاد مسؤول أمريكي في وقت سابق من بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي، بسحب بعض قواتها من قطاع غزة يعتبر بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في شمال القطاع.

كوريا الجنوبية.. زعيم المعارضة يتعرض للطعن في رقبته

زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، تعرض للطعن في رقبته اليوم الثلاثاء، أثناء حديثه للصحفيين في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرقي البلاد، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأفادت وكالة يونهاب بأن المهاجم جرى القبض عليه في موقع الحادث.