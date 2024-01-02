88 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة.. شهداء وجرحى وانتهاكات مستمرة

واصلت القوات الإسرائيلية قصفها المستمر على قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي، والذي أسفرعن استشهاد وإصابة من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وتدمير العديد من المنازل والمنشآت، خلال فجر اليوم.

وشهدت عدة مناطق مختلفة في القطاع غارات متعددة بالطائرات الحربية والمسيرة، فيما استمر القصف المدفعي الاسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرارا هائلة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشهد مخيم المغازي وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا إسرائيليا، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية العديد من القذائف في اتجاه المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس، وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشمالية من المدينة جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى، جلهم من الأطفال والنساء.

استشهاد عشرات الفلسطينين

واستشهد 15 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما استشهد آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات، وإصابة آخرين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ووصل أعداد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 21 ألفا و978 مواطنا، وإصابة 57 ألفا و697 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية، بحسب المصادر الصحية.