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تفاصيل مقتل لواء احتياط إسرائيلي بكتيبة 7020 في اشتباكات غزة

كتب:

منى السعيد
10:52 م | الإثنين 01 يناير 2024
مقتل لواء احتياط في الجيش الاسرائيلي في معارك بقطاع غزة

مقتل لواء احتياط في الجيش الاسرائيلي في معارك بقطاع غزة

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الناطقة باللغة العبرية وواسعة الانتشار في إسرائيل، تحت عنوان «سمح بالنشر» مقتل اللواء احتياط عميحاي إسرائيل يهوشوع أوستر في الاشتباكات التي تدور في شمال قطاع غزة وإصابة 4 مقاتلين بجروح خطيرة.

مقتل لواء في كتيبة 7020

وبحسب البيان الرسمي للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد قتل اليوم لواء عميحاي يسرائيل يهوشوع أوستر (24 عاما) من شمرون رايز، وهو ضابط في الكتيبة 7020، في تشكيل هشارون (5)، الذي قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، قال بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة في نفس الاشتباكات التي سقط فيها اللواء أوستر، حيث أُصيب اثنان من جنود الاحتياط في الكتيبة 7020، تشكيل هشارون (5)

إصابات في صفوف جيش الاحتلال

كما أُصيب جندي (احتياط) في الكتيبة 8219، وأصيب ضابط في كتيبة الهندسة تشكيل هفتي حاش (551) بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

كما أصيب ضابط في كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

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بقلم منى السعيد