الاحتلال الإسرائيلي يبدأ انسحابات ضخمة لجنوده من غزة.. ما السر؟

أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأت في عمليات انسحاب ضخمة من مناطق في قطاع غزة، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمصلحة الإسرائيلية والخطط العسكرية التي تتوافق مع المتطلبات الأمريكية.

الاحتلال يسحب قواته

ووفقًا لوكالة «رويترز»، أفاد مسؤول أمريكي في وقت سابق من أمس، بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب بعض قواتها من غزة، يعتبر بداية تحول تدريجي، نحو عمليات أقل كثافة في شمال القطاع.

وصرّح الاحتلال الإسرائيلي، بأن قرار سحب بعض قواتها من قطاع غزة، يعتبر بداية لتحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في شمال القطاع.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرى الإعلان أمس عن قرار سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وأفادت الإذاعة، بأنه بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية، جرى اتخاذ قرار بسحب خمسة ألوية من الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

أشارت الإذاعة، إلى أنه جرى سحب لواءين من قوات الاحتياط، ضمن الألوية الخمسة التي تم سحبها.

وعلى جانب آخر، كبدت حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي خسائر اقتصادية كبيرة وتضررت أيضًا، حكومتها بسبب هذا التأثير السلبي، واستجابةً للظروف الاقتصادية الصعبة، قرر بنك الاحتلال الإسرائيلي خفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، لتصبح 4.5 بالمئة، ويعتبر هذا التغيير الأول في المسار بعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة التي بدأت في أبريل 2022، وفقًا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».