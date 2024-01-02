من هم الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لزيادة الإيجار القديم؟.. 7 حالات حددها القانون
كتب:
محمد أباظة
09:14 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
الأشخاص الاعتبارية في الإيجار القديم
نصت تعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة قيمة الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني 15%، والتي من المقرر تطبيقها بداية من مارس 2024، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027.
وتشمل الأشخاص الاعتبارية الذين سيطبق عليهم القانون، الآتي:
- الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح.
- أي من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
- الأوقاف.
- الشركات المدنية والتجارية.
- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.
وحدد القانون أنه بعد انتهاء مدة الزيادة 15% لقيمة الإيجار القديم على مدار 5 سنوات تنتهي في مارس 2027، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة لتعود إلى المالك مجددًا.