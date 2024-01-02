من هم الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لزيادة الإيجار القديم؟.. 7 حالات حددها القانون

نصت تعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة قيمة الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني 15%، والتي من المقرر تطبيقها بداية من مارس 2024، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027.

وتشمل الأشخاص الاعتبارية الذين سيطبق عليهم القانون، الآتي:

- الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح.

- أي من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

- الأوقاف.

- الشركات المدنية والتجارية.

- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.

- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.

وحدد القانون أنه بعد انتهاء مدة الزيادة 15% لقيمة الإيجار القديم على مدار 5 سنوات تنتهي في مارس 2027، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة لتعود إلى المالك مجددًا.