«التنمية المحلية» تتلقى 21 ألف شكوى عبر «صوتك مسموع» خلال 2023

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا مُفصلا عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال عام 2023 في حل شكاوي المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها المبادرة، ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

مبادرة صوتك مسموع في المحافظات

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة صوتك مسموع، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات و الجهات المختصة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.

عدد الشكاوى الواردة عبر المبادرة

وأوضح أن عدد الرسائل التي وردت إلى مبادرة صوتك مسموع خلال عام 2023 بلغ حوالي 185 ألفا و843 رسالة، تضـمنت 21349 شكوى، تم حل 16950 شكوى بالإضافة إلى حل 1658 شكوى من الشكاوى الجارى حلها شهريا طوال العام، ليصل إجمالى ما تم حله خلال عام 2023 إلى 18608 شكوى بنسبة 87.2% وجارى حل عدد 2741 شكوى بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أكثـر الشكاوى جاءت فى ملف الاشغالات وبلغ عددها 8389 شكوى ثم القمامة بواقع 8140 شكوى، ومخالفات البناء 2068 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعـية وأمـلاك الدولة بنحو 1223 شكوى، والفساد 42 شكوى بالإضافة إلى 1462شكوى خاصة بتعريفة الركوب للسيارات، لافتا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كافة الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.

خدمة تلقي الشكاوى عبر «الواتساب»

ولفت إلى أن المبادرة تلقت خلال عام 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة عبر خدمة الواتس آب عدد 143481 رسالة، تضمنت 18389شكوى تم حل 14546 شكوى منها بنسبة 79.1%، كما تلقت الصفحة 41350 رسالة من المواطنين منها 2809 شكوى تم حل 2270 شكوى منها بنسبة 80.8%، بالإضافة إلى تلقى خدمة البريد الإلكتروني عدد 1012 رسالة، تضمنت 151 شكاوى تم حل 134 منها بنسبة 88.7%.

كما تلقت خدمة الخط الساخن خلال العام عدد 4061 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات للمواطنين، والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وأِشار وزير التنمية المحلية إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة بفحص عدد 2357 شكوى بالتنسيق مع المحافظات من خلال بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد 56 شكوى داخل قطاعات الوزارة و تم حلها .